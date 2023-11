Il giornalista Tancredi Palmeri scalda l’atmosfera in vista del derby d’Italia tra Juve e Inter del 26 novembre: le parole

In collegamento per Sportitalia, Tancredi Palmeri si proietta già all’incandescente derby d’Italia del 26 novembre tra Juve e Inter, parlando del momento vissuto dalle due squadre e delle differenze in campo.

LE PAROLE- ««Non c’è dubbio alcuno che al momento il calcio dell’Inter sia il migliore in Italia, il che non è sempre comune perché di solito c’è stata un’Atalanta o una Fiorentina lì a contendere il ‘premio della critica’ alla big che gioca meglio. Stavolta no, sul piano della proposta offensiva l’Inter dà una categoria e mezzo di vantaggio a tutte le altre. E però non c’è altrettanto dubbio alcuno che la Juventus sia davvero la più brutta da vedere. Ovvio, ci sono piccole che giocano peggio. Ed è altrettanto vero che mai come quest’anno le big abbiano lacune diffuse, e nessuna tranne l’Inter davvero si possa dire che giochi bene, compreso il Milan che dopo l’avvio sparato ha poi avuto solo un paio di fiammate dopo l’umiliazione del derby. La Juve spinge fino al parossismo l’idea di anticalcio».».

L’articolo Verso Juve-Inter, Palmeri «Una ha il gioco migliore d’Italia, l’altra è l’anticalcio» proviene da Inter News 24.

