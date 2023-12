Il futuro di Piotr Zielinski è tutto da decifrare e potrebbe essere lontano dal club campano visto che il rinnovo al momento latita

L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela come Piotr Zielinski e il Napoli siano sempre più vicini alla separazione. Il polacco non ha ancora ricevuto offerte da De Laurentiis e dunque potrebbe da gennaio iniziare a guardarsi attorno. La Juve con Giuntoli ci sta provando ma c’è da superare la concorrenza di Marotta che da tempo ha messo le mani sul giocatore per portarlo all’Inter.

L’articolo Zielinski, no al Napoli? Juve e Inter ci provano proviene da Inter News 24.

