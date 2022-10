Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato prima della gara contro il Bologna: le sue parole sull’inizio di stagione

Intervistato da DAZN prima di Napoli-Bologna, Piotr Zielinski ha dichiarato:

«Non so, all’anno scorso non ci penso proprio. La prima metà è stata buona, ma la seconda parte è stata sotto il mio livello. Sono contento per questa stagione e per quello che stiamo facendo. Contro il Bologna dobbiamo giocare la nostra partita, mettere tutto quello che abbiamo per vincere»

The post Zielinski: «Non penso allo scorso anno, per ora…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG