Il centrocampista polacco fra pochi giorni potrà firmare come svincolato per trasferirsi da luglio in poi in una nuova squadra.

L’Inter in questa stagione è piuttosto coperta a centrocampo visto che ci sono ben 7 elementi in rosa, esterni esclusi. Non ci saranno quindi movimenti in entrata a gennaio in questa zona di campo: Simone Inzaghi tra l’altro ieri ha anche utilizzato Sensi e Klaassen che sono gli ultimi in ordine gerarchico ottenendo buone risposte dall’olandese.

La situazione

Questi ultimi però hanno il contratto in scadenza a giugno ed è praticamente certo che non ci sarà un rinnovo: l’ex Sassuolo non da garanzie a livello fisico anche se in questo precampionato ha fatto molto bene. I dirigenti quindi studiano come sostituirli con pochi euro.

Stefano Sensi

L’indiscrezione

La Repubblica si sbilancia sostenendo che Piotr Zielinski ha scelto definitivamente di abbandonare le trattative per il rinnovo per trasferirsi all’Inter a parametro zero all’inizio della prossima stagione. Secondo il quotidiano c’è troppa distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta degli azzurri anche se il rinnovo la scorsa estate sembrava vicinissimo. In effetti è tuttora un giallo quello che successe pochi mesi fa dopo il rifiuto del polacco all’offerta araba; allora una sua permanenza con prolungamento sembrava una formalità. In ogni caso se fosse vera l’indiscrezione di La Repubblica, i nerazzurri avrebbero battuto la concorrenza di Juventus e Roma. L’ex Empoli e Udinese guadagna 3,5 milioni a stagione mentre si pensa che l’Inter gli possa garantire uno stipendio annuo di 4 milioni.

L’articolo Zielinski non rinnova e sceglie l’Inter per il suo futuro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG