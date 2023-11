Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, risponde alle critiche dal ritiro della Nazionale polacca: le sue dichiarazioni

Piotr Zielinski, a TVP Sport, ha così parlato delle critiche ricevute negli ultimi rempi. Le dichiarazioni del giocatore del Napoli.

LE PAROLE – «Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, poi a volte puoi essere d’accordo e altre no. Posso dire che non mi manca nulla, ho tutto, per questo la gente vuole sempre che io sia decisivo. Ma comunque in campo si va in undici e affinché tutto funzioni c’è bisogno di tutta la squadra. Con il mio gioco posso dare qualcosa in più, ma giochiamo tutti e undici».

