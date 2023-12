Praticamente affare fatto quello di Zielinski alla corte dell’Inter: intesa totale con il centrocampista del Napoli

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è praticamente fatta per il centrocampista del Napoli Zielinski, con approdo all’Inter a partire dalla prossima stagione: completamente a parametro zero.

C’è intesa totale sia con il giocatore che con la società nerazzurra su tale acquisto, considerando la volontà di entrambi di concludere formalmente l’affare nella maniera migliore possibile. Ora non resta soltanto che la firma ufficiale.

L’articolo Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Intesa tra club e centrocampista proviene da Inter News 24.

