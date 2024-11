Arrivato in silenzio, il polacco non ci ha messo molto ad assimilare gli schemi di Inzaghi: l’ex Napoli è però diverso da Mkhitaryan. Nell’universo del calcio, le stelle si rivelano spesso nei momenti più inaspettati, portando con sé una ventata di freschezza e di talento che può cambiare le sorti di un match o addirittura di un’intera stagione. È il caso di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter che, con la sua ultima prestazione, ha brillato intensamente, disegnando un nuovo capitolo di quello che sembra essere un percorso in ascesa all’interno della squadra nerazzurra. L’ambientamento Il polacco non si è fermato ai complimenti, anzi, li ha trasformati in una leva per consolidare il suo ruolo nell’Inter di Inzaghi. Dopo un anno molto tribolato al Napoli anche per il fatto di aver scelto di non rinnovare il contratto, il suo trasferimento a Milano ha rappresentato una rinascita. Man of the Match L’ex […]

Leggi l’articolo completo Zielinski sta cambiando il centrocampo dell’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG