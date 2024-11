I nerazzurri con 4 vittorie ed 1 pareggio si trovano al secondo posto della grande classifica che coinvolge tutte le partecipanti alla Champions League. In un contesto calcistico sempre più competitivo e globale, il cammino delle squadre italiane nella nuova edizione della Champions League attira grande attenzione. Il celebre allenatore Fabio Capello ha condiviso in un’intervista alla Gazzetta dello Sport le sue profonde riflessioni sull’attuale stato del calcio italiano e sulle prestazioni delle sue squadre nel palcoscenico europeo. Lo stato del calcio italiano Secondo Capello, il calcio italiano sta vivendo una fase di significativo progresso, merito delle società e dei loro tecnici, con una menzione speciale per figure come Gasperini e l’evoluzione di Inzaghi supportato da una rosa di qualità fornitagli da Marotta. Dalla sua analisi emerge un quadro nel quale le due squadre nerazzurre si pongono in avanscoperta, seguite da Milan e Juventus, quest’ultima avanzando nonostante una difficoltà a […]

Leggi l’articolo completo Dove può arrivare l’Inter (al netto di qualche rilassamento), su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG