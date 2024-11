L’attaccante stabiese, il più piccolo dei tre Esposito, parla anche di Inter. Tuttosport ha intervistato Francesco Pio Esposito che sta brillando nello Spezia ma è di proprietà dell’Inter. “Sono un ragazzo legato alla famiglia ed alle amicizie, che ama Castellammare e che a Milano faceva campo e casa”. Le prime difficoltà in Liguria “A volte si fanno considerazioni frettolose nel calcio. Avevo 18 anni, alla prima stagione tra i grandi, criticarmi era la normalità. In pochi vedevano il lavoro di tutti i giorni. Penso che due anni fa la scelta di andare allo Spezia fu giusta. Già durante la stagione in cui erano in A si era valutata la mia posizione. Pensavo fosse posto adatto per crescere”. Sogno nazionale e Serie A “La nazionale coi miei fratelli? Non è il caso di pensarci. Sarebbe magnifico ma bisogna arrivarci sudandosela. Con Salvatore parliamo di calcio ogni ora; Sebastiano mi ha chiamato dopo la rete al Sudtirol dicendomi ‘che […]

