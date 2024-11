L’allenatore del Milan Paulo Fonseca non è partito bene alla guida dei rossoneri ma ci tiene a sottolineare un aspetto. Il Milan giocherà domani contro l’Empoli e Paulo Fonseca in conferenza stampa ha spiegato cosa ancora non va nella sua squadra. “Con la Juve siamo stati più organizzati, con lo Slovan meglio in transizione. Mi sembra che miglioriamo in qualcosa, poi sorgono altri problemi. Ma non è perché si vince che bisogna pensare che vada tutto bene chiudendo gli occhi ai problemi. Io non posso chiudere gli occhi, abbiamo parlato dei problemi”. Difesa da aggiustare “A volte i problemi arrivano con le partite. Contro la Juve abbiamo lavorato tanto sull’organizzazione difensiva e la squadra ha fatto bene. Ora abbiamo avuto una squadra di transizione e abbiamo avuto problemi. Ma i giocatori capiscono”. Preoccupazione per il grande distacco dal piazzamento Champions “Non posso dire altre cose, mi piacerebbe avere più punti. […]

Leggi l’articolo completo Fonseca si difende… citando l’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG