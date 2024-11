Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha fatto un primo bilancio di questa stagione ma ha guardato anche al futuro. Nella suggestiva cornice del Lago di Como, durante una celebrazione dedicata al venticinquesimo anniversario della Fondazione PUPI, Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha condiviso a Sky Sport le sue impressioni sull’avvio stagionale della squadra nerazzurra, abbracciando sia il campionato che il percorso in Champions League. Attraverso le sue parole, emerge un quadro di grande ottimismo per le prestazioni fin qui dimostrate dai suoi, sottolineando un inizio “molto positivo” che si traduce in risultati lusinghieri e in una compattezza di squadra frutto dell’impegno costante e del lavoro meticoloso dell’allenatore e del suo staff. In generale Zanetti, figura simbolo dell’Inter e del calcio italiano ed argentino, ha colto l’occasione per offrire un’analisi del momento e delle prospettive future del club, nonché per anticipare la sfida contro la Fiorentina. L’avvio L’Inter ha impresso un marchio […]

