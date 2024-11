Dopo un terzo di stagione la serie cadetta inizia a delineare conferme e nuovi talenti tra cui un giovane difensore italiano che con la sua squadra ora punta deciso alla promozione con un occhio al mercato. Le trattative del calcio italiano si animano con la possibile mossa dell’Inter per assicurarsi un giovane talento che attualmente si sta mettendo in mostra tra Serie B e nazionale Under 21. Nonostante il trasferimento al club nerazzurro non sia considerato al momento una priorità immediata per la società, lo scenario di mercato rimane aperto con discussioni in corso tra i dirigenti di entrambe le squadre. Un contratto in bilico L’attuale società del ragazzo ha messo sul tavolo una proposta di rinnovo allettante visto che l’attuale contratto andrà in scadenza a giugno 2025: un prolungamento di quattro anni con un ingaggio base di circa 350mila euro annui, cifra che potrebbe salire fino a 550mila euro […]

Leggi l’articolo completo Inter, la sorpresa della Serie B tra rinnovo e possibile colpo alla Marotta, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG