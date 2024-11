L’ex centrocampista del Paris Saint Germain non rientrerebbe nei parametri della nuova proprietà nerazzurra ma potrebbe essere un’occasione da cogliere. Nell’affollato e sempre effervescente calciomercato, i nomi di calciatori prestigiosi circolano con una frequenza tale da tenere gli appassionati in costante attesa di notizie. Una delle ultime voci, che ha dell’inaspettato, riguarda Marco Verratti, talento indiscusso del calcio mondiale, che dopo aver incantato i tifosi europei, sembra poter fare ritorno nel vecchio continente. Il ritorno di Verratti in Europa Il centrocampista azzurro, attualmente sotto contratto con l’Al-Arabi in Qatar, è finito nel mirino dell’Inter per la sessione di mercato di gennaio. A 32 anni, Verratti, noto per la sua visione di gioco, l’intelligenza tattica e la qualità nei passaggi, potrebbe dunque concretezza all’idea di giocare per la prima volta in Serie A, una prospettiva tanto suggestiva per l’Italia quanto per il giocatore stesso. La sua esperienza internazionale e la maturità […]

