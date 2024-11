L’allenatore e commentatore sportivo Andrea Stramaccioni analizza il rapporto del calcio italiano con i giovani. Andrea Stramaccioni durante l’evento Calcio e futuro, prospettive di sviluppo e formazione del calcio giovanile tenutosi a Milano è tornato sulla sua esperienza da allenatore della Primavera e della Prima Squadra dell’Inter. “Credo di aver avuto la fortuna di aver lavorato per due dei più grandi settori giovanili italiani, e forse anche d’Europa“. I giovani ci sono “Squadre che hanno creduto nei propri giovani perché il settore giovanile della Roma di Bruno Conti e dell’Inter di Roberto Samaden, e non lo dico perché è qui ma perché lo fanno i numeri, credevano veramente in ciò che facevano e hanno portato tantissimi giocatori in Serie A che tutt’ora giocano in Serie A, anche alle volte con percorsi particolari. Ho fatto l’Europeo con l’Italia e c’erano quattro giocatori di quel settore giovanile della Roma e di quelli soltanto […]

Leggi l’articolo completo Inter: l’amara verità di Stramaccioni, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG