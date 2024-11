L’esterno nerazzurro può entrare ancor più nella storia, questa volta non a livello di squadra ma dal punto di vista personale. Nel panorama calcistico internazionale, un premio solleva ogni anno grande attesa e ammirazione sia tra i giocatori che tra i fan del calcio: il premio FIFA Puskás. Questo riconoscimento, volto a celebrare la bellezza pura del calcio tramite i gol più spettacolari segnati nel corso dell’anno, ha aperto le sue votazioni per l’edizione 2024. Premio in memoria di una leggenda Il premio FIFA Puskás prende il nome da Ferenc Puskás, attaccante ungherese che ha scritto la storia con la maglia del Real Madrid negli anni ’60. Il criterio di eleggibilità per le nomination si estende dal 21 agosto 2023 al 10 agosto 2024. Candidati da tutto il mondo Il premio FIFA Puskás si caratterizza per la sua capacità di unire candidati provenienti da ogni angolo del globo, mostrando così […]

