Dopo il settimo posto nella classifica finale del Pallone d’Oro, il capitano nerazzurro deve digerire un’altra delusione. Nel mondo del calcio, il tempo per premiare l’ingegno, la dedizione e il talento non si ferma mai. Dopo la premiazione del Pallone d’Oro, gli occhi dei fan e degli addetti ai lavori si sono rivolti ai The Best FIFA Football Awards, un evento annuale che celebra i migliori talenti del calcio globale. Quest’anno, nella sua nona edizione, il gala promette scintille con una lista di candidature che vanta alcuni dei nomi più risonanti del panorama calcistico attuale, tra cui spiccano diversi atleti e allenatori legati al calcio italiano. I guardiani dei pali Nella categoria dedicata ai portieri, Gianluigi Donnarumma rappresenta l’Italia, in lizza con altri nomi internazionali di spicco come Emiliano Martinez e Mike Maignan, quest’ultimo parte del Milan. I tecnici Il riconoscimento per il miglior allenatore vede Carlo Ancelotti, timoniere del […]

