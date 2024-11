L’ex allenatore della Primavera dell’Inter Christian Chivu ha espresso il suo parere sullo sviluppo di calciatori e su come questo avviene in Italia. All’evento milanese Calcio e futuro, prospettive di sviluppo e formazione del calcio giovanile c’era anche Christian Chivu che ha parlato così della crescita di giovani calciatori. “Il settore giovanile è la cosa fondamentale nel calcio perché i giocatori che arrivano a giocare ad alti livelli passano per le accademie e per i settori giovanili, bisogna avere implementata una cultura di tutto quello che è la programmazione della crescita individuale del giovane atleta”. Sull’Inter attuale “Auguro all’Inter di Inzaghi di fare come noi, noi abbiamo fatto un’impresa importante vincendo tutto. Non è una cosa semplice, ma a livello di rosa e di organico l’Inter ha le carte in regola. Siamo ancora quasi a dicembre, parlare di determinate cose adesso è prematuro perché certe cose nascono negli ultimi due […]

