Il giornalista Michele Criscitiello fa un bilancio su ciò che ha fatto il piacentino sulla panchina nerazzurra nel corso degli anni. Michele Criscitiello a Sportitalia si focalizza a lungo sulla figura e sull’operato di Simone Inzaghi all’Inter. “Quando fai 11 clean-sheet significa che funziona tutto e che quelle cose Simone Inzaghi le prepara nel dettaglio. E quando non siamo ad Appiano Gentile che è blindato, lui fa un capolavoro”. Il confronto “Purtroppo il tecnico nerazzurro, non lo so, non ha l’appeal del fratello che era un grande campione, non ha l’appeal di Thiago Motta che casomai fa chic perché è brasiliano ma poi l’abbiamo visto con la maglia della Nazionale italiana. Forse non ha neanche l’appeal di Mourinho che urla e sbraita però non porta a casa i frutti, non ha l appeal di Fonseca che si mette il giubbetto e fa notizia. Simone Inzaghi non fa notizia, ma è […]

