Zielinski: «Una serata perfetta: abbiamo dominato contro una squadra così forte». Le parole del centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Champions League contro il Liverpool. Ecco le parole del centrocampista del Napoli:

LIVERPOOL – «Guardo la mia squadra e abbiamo fatto un’ottima partita. Non so se potevano fare di più, so solo che sono finalisti di Champions e che noi facciamo il possibile per vincere più partite possibili e oggi ci siamo riusciti contro dei grandi campioni»

PARTITA – «La cosa più importante è che la squadra abbia dominato contro una squadra così forte… Una serata perfetta! Però sappiamo di essere ancora solo all’inizio. Sono arrivati ottimi giocatori, che si sono ambientati alla grande e ne vediamo gli effetti. Godiamoceli»

