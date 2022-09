Impallomeni: «La Champions è un altro mondo rispetto alla Serie A». Le parole del giornalista

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della differenza di ritmo tra la Champions League e la Serie A. Ecco le parole del giornalista:

«È un altro mondo, purtroppo per noi peggiorato. Noi amiamo le pause, il Milan ci ha dato un po’ di aria fresca con il ritmo però non è che ogni anno puoi ripeterti a mille all’ora perché non puoi andarci ai quei livelli in campionato. Finchè non avremo una certa mentalità non vincerai».

