Ziliani: «Hateboer ha fatto falli su Kvara per due terzi di partita. Ma l’AJA…». La polemica del giornalista anti juventino

Paolo Ziliani polemizza con l’arbitraggio di Atalanta-Napoli, alludendo a un immaginario legame tra l’AIA e la Juventus.

Questo il suo tweet velenoso: «Per fortuna che Hateboer è entrato in campo solo al minuto 33; perchè per due terzi di partita Kvaratskhelia non ha fatto altro che subire entrate dure e pestoni ai piedi senza che l’arbitro si sognasse mai di mettere mano al cartellino. Si vede che all’AJA pensano che la gente…».

