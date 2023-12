La Juve è in netto vantaggio sul Napoli per la qualificazione al nuovo Mondiale per club. Su Twitter, Ziliani ha commentato così.

ZILIANI – «I 6 punti della Juventus in Champions un anno fa sono irregolari: il Napoli faccia ricorso, già oggi sarebbe qualificato al Mondiale 2025 Se è vero che l’UEFA ha squalificato la Juve per un anno, lo ha fatto per gli imbrogli compiuti da Madama un anno fa e che le hanno fruttato punti irregolari: oggi il ranking dice Juve 47 e Napoli, 41, De Laurentiis non può restare a guardare».

