Che i giornali cerchino di spiegare in parole semplici cos’è successo e cosa succederà da qui al 30 giugno nei tribunali è cosa utile visto che di colpo ci si è accorti che la #Juventus rischia l’osso del collo per la montagna di illeciti compiuti da #Agnelli & C. (1. segue) pic.twitter.com/JPVG70o3zA

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 1, 2023