Il giornalista Paolo Ziliani esprime il suo parere sul numero degli Scudetti dei nerazzurri.

Paolo Ziliani sul suo profilo X torna sulla polemica relativa allo Scudetto numero 14 della storia dell’Inter, quello che le fu assegnato in seguito alla retrocessione della Juventus. “L’ultimo diversivo in ordine di tempo: la polemica sulla seconda stella – quella del ventesimo scudetto – che l’Inter sta per appuntarsi al petto grazie ai 14 punti di vantaggio sul Milan secondo in classifica a 7 partite dalla fine. ‘Ma quale seconda stella’ – protestano da più parti -: qui c’è di mezzo lo scudetto di cartone 2005-06, quello assegnato all’Inter dalla giustizia sportiva dopo la retrocessione in B della Juventus per i fatti di Calciopoli. Gli scudetti veri sono 19, se proprio si vuol dare all’Inter la seconda stella lo si faccia ma con un asterisco che specifichi: 20 scudetti di cui uno di cartone”.

Tifosi Inter

La precisazione

“Sono d’accordo. Anch’io sono per appuntare sulla maglia dell’Inter una seconda stella con asterisco: ma non per dire che i 20 scudetti sono troppi, per dire che sono pochi. E che dovrebbero essere di più. Come dovrebbero essere di più i 19 scudetti del Milan, i 7 del Torino, i 3 di Roma e Napoli, i 2 della Fiorentina. Perchè la verità è che dei 36 scudetti che l’Albo d’Oro riconosce oggi alla Juventus, almeno una quindicina dovrebbero essere redistribuiti ai legittimi proprietari. Tra i quali in prima fila c’è per l’appunto l’Inter. Direte: e chi lo dice? Non certo io. A dirlo sono stati in più di un’occasione i giudici. Giudici sportivi e giudici ordinari”.

L’articolo Ziliani: “Seconda stella Inter con l’asterisco? Sì e vi spiego perché” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG