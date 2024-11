Zirkzee-Milan, la storia potrebbe clamorosamente riaprirsi. L’ultima mossa del Manchester United apre scenari impensabili.

Il Milan dopo la grande vittoria di Madrid ha sbattuto sul muro del Cagliari all’Unipol Domus. Pur segnano tre reti, gli uomini di Fonseca non sono riusciti ad avere la meglio dei sardi, subendo due volte la rimonta dei padroni di casa.

La situazione in casa Milan è tornata così ad essere elettrica, e le voci di mercato in merito a nuovi colpi di mercato già a gennaio per risollevare le sorti della squadra si susseguono. Nelle ultime ore è tornata prepotentemente una voce di mercato che potrebbe accendere di passione i tifosi del Milan. All’orizzonte potrebbero infatti esserci nuovi scenari davvero impensabili.

Il difficile inizio di Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee, dopo una promettente esperienza nel campionato italiano con il Bologna, ha fatto il grande salto in Premier League, unendosi al Manchester United. Il costo del suo trasferimento superava i quaranta milioni di euro, una cifra che sottolineava le alte aspettative riposte in lui. Tuttavia, l’avventura inglese finora non ha rispecchiato le speranze, con solo un gol segnato in 17 presenze e una media di soli 40 minuti a partita. La sua capacità di influenzare il gioco è stata limitata, e ora, con l’arrivo di un nuovo tecnico, Rúben Amorim, le sue chance di riscatto sembrano ridursi ulteriormente. L’ultima mossa del Manchester United, raccontata da l’Equipe’ apre scenari davvero clamorosi.

La strategia del Manchester United e il destino di Zirkzee

Il Manchester United è già al lavoro per rinforzare il proprio attacco. ‘L’Equipe’ parla infatti di un interesse per Christopher Nkunku del Chelsea, che, nonostante una media realizzativa notevole, cerca maggior spazio altrove. L’eventuale arrivo di Nkunku all’United potrebbe definitivamente chiudere le porte a Zirkzee, rendendolo disponibile sul mercato, probabilmente in prestito considerata la sua giovane età e il potenziale ancora inespresso. La Juventus e il Milan – scrive Calciomercato.it – si mostrano attente alla situazione di Zirkzee, entrambe alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. La Vecchia Signora cerca un’alternativa affidabile a Vlahovic, mentre il Milan potrebbe riaprire un corteggiamento che già in estate aveva avuto luogo senza sfociare in un trasferimento. Per entrambi i club, la formula del prestito appare come la via più praticabile, permettendo di valutare le prestazioni del giocatore senza impegno a lungo termine.

Joshua Zirkzee

Sguardo al futuro

Il destino di Joshua Zirkzee sembra allontanarsi sempre più da Manchester, con la Serie A che potrebbe tornare ad essere il palcoscenico ideale per rilanciarsi. Juventus e Milan sono in posizione privilegiata per accoglierlo, a dimostrazione di come il calciomercato sia sempre pronto a offrire seconde chance a chi, nonostante un inizio difficile, è ancora pronto a dimostrare il proprio valore.

