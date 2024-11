Il Milan continua a essere oggetto di discussione e, nelle ultime ore, è emersa un’accusa molto dura alla società.

Il Milan ha vissuto le ultime settimane in un vero e proprio ottovolante emozionale. Dal trionfo nel derby contro l’Inter, alla sconfitta di Firenze, dalla vittoria trionfale di Madrid al pareggio a Cagliari tra mille ombre.

Le critiche si susseguono senza sosta ma, nelle ultime ore, sono volate parole davvero grosse e la critica ai rossoneri di Fonseca e alla società, è diventata senza dubbio molto forte e intransigente.

Dalla grande illusione all’amara realtà

Il balzo è stato senza dubbio forte, marcato e davvero inaspettato. La notte di Madrid aveva fatto sperare, forse illudere, i tifosi del Milan che i problemi fossero stati definitivamente superati. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. C’è poco da salvare se non la prestazione di Leao che si ritrova proprio quando la squadra si perde in campionato, ancora una volta e colpevolmente. Il faldone Milan si aggiunge così di nuove prove che certificano che qualcosa non funzioni, e forse anche più di qualcosa. Nel frattempo la critica avanza con forza e volano parole davvero grosse.

“Milan squadra squilibrata”, e sulla società…

Franco Ordine, dagli studi di Pressing, ha analizzato il momento dei rossoneri dispensando parole davvero forti e incisive. Tutti nel mirino, da Fonseca alla squadra, fino a raggiungere la società rea di di aver fatto scelte di mercato davvero rivedibili, a suo dire. In particolare ha affermato che “il peccato originale è quello di una squadra squilibrata a cui ha dato il suo contributo anche l’idea di Fonseca di voler proporre un calcio dominante. Questa è una squadra che già in passato, con Pioli, aveva subito un sacco di gol e quindi andava messa mano alla difesa e all’organizzazione difensiva per risolvere il problema più grande della scorsa stagione. Non è stato fatto, anzi durante il mercato è stato ridotto all’osso il reparto del centrocampo dove ora mancano le alternative”.

Paulo Fonseca

La carezza a Fonseca

Non solo critiche però, ma anche una carezza a Fonseca. Franco Ordine ha infatti sottolineato che “una cosa ha fatto giusta Fonseca, cioè mettere Leao nelle condizione di fare quello che ha fatto a Madrid e a Cagliari. Ha avuto la fortuna di avere un’alternativa in quella posizione, mentre Theo Hernandez non ha alternative e quindi non può metterlo in panchina per far giocare un altro. Questo è il punto. Poi va detto che i giocatori del Milan sono de lazzaroni perché non si può passare da difendere come a Madrid a difendere in modo osceno come a Cagliari”.

