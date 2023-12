Zirkzee Milan ancora possibile? Quanto costa oggi l’attaccante del Bologna, che sta incantando tutti in questa stagione

Zirkzee si sta mettendo in mostra a suon di gol con la maglia del Bologna (già 7 i centri in campionato a cui va ad aggiungersi la rete segnata in Coppa Italia) attirando su di sé gli occhi di molte big tra cui il Milan.

Ma quanto vale oggi l’attaccante? Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb in estate potrebbe partire per non meno di 35-40 milioni di euro, considerando anche che il Bologna deve cedere come da accordi la metà dell’incasso al Bayern Monaco.

