Zirkzee Milan, Furlani studia l’offerta: potrebbe utilizzare questo ex rossonero. I DETTAGLI verso la prossima sessione

Il calciomercato rossonero incontrerà il Bologna nella sessione estiva. Non solo per parlare di Zirkzee, l’attaccante olandese che piace molto ai rossoneri, ma anche per un altro rossonero.

Come riportato da Matteo Moretto su SOS Fanta, Furlani dovrà parlare con i rossoblù per quanto riguarda Alexis Saelemaekers che è attualmente in prestito. Il Bologna potrebbe riscattarlo e in quel caso il valore dell’esterno belga andrebbe a diminuire il peso economico di Zirkzee che ha una clausola da 40 milioni di euro.

The post Zirkzee Milan, Furlani studia l’offerta: potrebbe utilizzare questo rossonero DETTAGLI appeared first on Milan News 24.

