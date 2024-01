Zirkzee Milan, pronto l’assalto in estate! L’asso nella manica dei rossoneri per convincere il Bologna a cederlo: le ultime

Tra i vari nomi accostati al calciomercato Milan per l’attacco del prossimo anno, il preferito è Joshua Zirkzee. L’olandese sta stregando tutti in questa stagione al Bologna ed i rossoneri hanno deciso che sarà lui il grande obiettivo per l’estate.

Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, i rossoneri preparano l’assalto per l’estate: l’asso nella manica per convincere il club rossoblù può essere l’inserimento nella trattativa di Alexis Saelemaekers, il cui riscatto è di 12 milioni di euro.

