L’attaccante dei Blues non vuole restare a Londra ed è fuori dal progetto ma manca poco alla fine del mercato.

A quattro giorni dalla fine del mercato Hakim Ziyech deve muoversi a perfezionare un trasferimento visto che non viene considerato parte del progetto del Chelsea. Negli ultimi giorni sembrava tutto fatto per un suo ritorno all’Ajax, squadra da cui lo prelevarono i londinesi, ma secondo il Sun ora ci starebbe pensando seriamente il Tottenham di Antonio Conte.

IM_Antonio_Conte

Gli olandesi infatti non hanno denaro sufficiente per accontentare le richieste dei Blues, problema che non esiterebbe per gli Spurs. Ricordiamo che Hakim Ziyech era stato considerato dal Milan che l’avrebbe comprato qualora le trattative con Charles De Ketelaere non fossero andate in porto.

