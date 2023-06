Ziyech Milan: le novità sul futuro dell’esterno marocchino ricercato dall’Al Nassr. Ecco i dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex obiettivo rossonero Hakim Ziyech sta trattando con l’Al Nassr.

Contatti continui in corso con l’agente per cercare l’accordo e avere il suo ok definitivo.

