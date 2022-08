Hakim Ziyech si avvicina a grandi passi al ritorno all’Ajax. C’è un nuovo incontro in programma con il Chelsea

In attesa di un nuovo affondo dello United per Antony, l’Ajax si sta cautelando lavorando al ritorno di Hakim Ziyech in Olanda.

E’ in programma a breve un incontro con il Chelsea, mentre i summit tra gli olandesi e il marocchino sarebbero stati ben quattro negli ultimi giorni. L’accordo appare ormai vicino, come riferisce Fabrizio Romano.

L’articolo Ziyech verso il ritorno all’Ajax: nuovo incontro già in programma proviene da Calcio News 24.

