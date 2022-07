Alla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff parla dei club favoriti per lo scudetto in Serie A, compreso Milan, Juve e Inter.

Queste le parole di Dino Zoff parla alla Gazzetta dello Sport, delle favorite per lo scudetto in Serie A, discute anche del Milan: “L’Inter non aveva tanto bisogno di rinforzarsi e con Lukaku direi che è già a posto e competitiva, anche in Europa. La Juve con Pogba ha aggiunto potenza ed esperienza e vedremo come cresce Vlahovic. Ma attenti al Milan: ha vinto quasi a sorpresa, aveva sostanza ed è ancora in crescita.“

Milanello

Costacurta invece parla così a Sky: “Lo spazio dove necessita più inserimenti il Milan è il trequartista. Dietro la punta e l’esterno destro sono due ruoli da rinforzare per i rossoneri. Spero che prendano Ziyech perchè è un giocatore di cui sono follemente innamorato.“

