Il difensore dell’Atalanta Toloi parla ai canali ufficiali del club nerazzurro, ecco le parole del centrale difensivo.

Queste le parole del centrale difensivo dell’Atalanta, Toloi: “Sto bene, sono guarito al 100% e non voglio neanche pensare a questi infortuni. L’anno scorso ho finito con un po’ di delusione per questi problemi fisici, mi è dispiaciuto. L’inizio è molto importante per tutta la stagione, adesso devo solo lavorare bene per poi fare una grande stagione.“

Aggiunge: “Nel calcio moderno non è facile fare tanti anni in una squadra, è molto bello iniziare la mia ottava stagione, ma non sono il solo. Abbiamo un gruppo consolidato, siamo amici, dobbiamo prepararci al meglio per la stagione e questo è un periodo importante. L’Europa? Quest’anno non ci siamo qualificati, dovremo fare bene in campionato per tornarci: sarà un campionato difficile ma l’Atalanta arriva forte.” Conclude.

