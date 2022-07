Christophe Galtier è il nuovo tecnico del Paris Saint Germain, ha firmato un biennale.

È ovviamente raggiante Christophe Galtier, ecco le parole dell’allenatore francese giunte poco l’ufficializzazione del suo incarico al PSG. “È con grande gioia e orgoglio che oggi assumo il ruolo di allenatore del Paris Saint-Germain. Ringrazio il Presidente, Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos e tutto il club per la fiducia che hanno scelto di riporre in me”.

Lionel Messi

“Conosco le responsabilità che mi attendono alla guida di questa squadra straordinaria, sicuramente una delle più competitive e spettacolari d’Europa. Non vedo l’ora di lavorare con tutti questi giocatori di grande talento e con personale di altissimo livello per supportarmi nella mia missione. Tutti noi sappiamo ciò che il Paris Saint-Germain rappresenta oggi nel calcio francese e internazionale. Ambizione, rigore e ottimizzazione del potenziale della squadra saranno le mie linee guida. Non vedo l’ora di diventare l’allenatore di questa squadra e di sistemarmi presto sulla panchina di questo magnifico stadio che trasuda passione per il calcio“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG