L’ex centrocampista del Milan Frank Kessie si è trasferito al Barcellona a parametro zero firmando un contratto fino al 2026.

Frank Kessie esprime tutta la sua felicità per essere stato acquistato dal Barcellona; ecco le sue prime parole alla Tv del club dopo l’ufficialità. “È una grande opportunità, il Barça è una grande squadra e sono molto felice essere qui”.

Champions League

“Quando un grande allenatore come Xavi ti chiama, che è stato un grande giocatore, vedi che tutti i tuoi sforzi valgono la pena. Sono un giocatore che lavora sodo e dà tutto in campo per vincere titoli. Dove preferisco giocare? Il mister saprà mettermi nella posizione che più mi si addice per aiutare la squadra. Il mio idolo è Yaya Touré, un ivoriano come me. Ho giocato con lui in nazionale e voglio fare una carriera buona come la sua“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG