Il capitano biancoceleste ha dimostrato per l’ennesima volta grande simbiosi con i tifosi e con la società.

La Lazio ha presentato le nuove divise da gioco per la prossima stagione a Roma e Ciro Immobile ha parlato così. “Partiamo per il ritiro, siamo carichi, ci prepariamo per questa stagione che per noi sarà importante. Insieme lotteremo per questa maglia, bella come voi. Quanto amo la Lazio? Indipendentemente dalla regione di provenienza, questa è casa mia”.

Maurizio Sarri

“Ho tatuato sul cuore la maglia della Lazio, la porto in campo come la fascia di capitano, con tanto orgoglio nel vestire la casacca di una squadra con più di 100 anni di storia“. Infine un messaggio per i tifosi accorsi: “A nome mio e di tutti i miei compagni vi promettiamo di dare tutto, di farvi divertire. Abbiamo bisogno di voi, come voi lo avete di noi. Insieme possiamo fare qualcosa di straordinario. Vi voglio vedere sempre così, con quest’entusiasmo. Saremo noi a trascinarvi mettendo tutto in campo”.

