Intervistato da Radio Radio Dino Zoff si è espresso sul difficile inizio di stagione della Juventus di Allegri. Le sue parole sui bianconeri

DIFFICOLTA’ – «Accade che dopo aver vinto tanto ora è un periodo di assestamento, che poi non definirei neanche tale. Si è comprato tanto in estate ma non si è trovata ancora la strada giusta. Certamente nulla è compromesso, ma fino ad ora le prestazioni non sono state da Juventus. Adesso si spera nel rientro di qualche uomo e penso a Federico Chiesa e non solo. Al momento le prospettive sul futuro sono meno certe».

ALLEGRI – «Io sono ancora fiducioso che la Juve possa tirarsi su insieme a mister Allegri. Stando così le cose è chiaro che qualche pensiero di cambiamento c’è, però bisogna essere prudenti in certi casi. Ripeto, sono abbastanza fiducioso in una ripresa di gioco e risultati dei bianconeri».

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

L’articolo Zoff: «Juventus, periodo di assestamento dopo anni vincenti. Allegri? Sono fiducioso» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG