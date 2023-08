Dino Zoff, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport della stagione dei bianconeri e dello scambio Lukaku-Vlahovic

Dino Zoff, ex giocatore della Juve, ha parlato a Tuttosport della stagione dei bianconeri e dello scambio Lukaku-Vlahovic. Le sue dichiarazioni:

SCUDETTO – «Credo che non manchi assolutamente nulla. Già così la squadra è attrezzata per giocarsi le proprie chance per il primo posto».

CHIESA – «Direi che Federico sia certamente da tenere. Caspita, non avrei dubbi: parliamo di un grande talento».

SCAMBIO LUKAKU-VLAHOVIC – «La Juve ha il dovere di far bene con questi giocatori. Al di là delle questioni di mercato o di bilancio tra Vlahovic o Lukaku cambia poco: non è quello il proble- ma della squadra…».

