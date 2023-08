Zoff: «Scudetto? L’Inter c’è insieme a Napoli, Juventus, Milan e forse Lazio». Le parole dell’ex portiere

L’ex portiere Dino Zoff a TuttoCagliari.net ha parlato della corsa scudetto:

«Le big si sono rinnovate col mercato, qualcosa rispetto alla scorsa stagione è cambiato. Ma credo che dopo una sola giornata di campionato sia troppo presto per fare delle valutazioni. Ovviamente ci sono quattro-cinque squadre che vanno per la maggiore e che vanno tenute in considerazione, come il Napoli campione uscente, la Juventus, il Milan, l’Inter e forse anche la Lazio».

