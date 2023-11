Gianfranco Zola, vice-presidente della Lega Pro, ha così parlato del numero di giocatori di Serie C convocati in Nazionale

Gianfranco Zola si fa portavoce della Serie C e commenta così i dati significativi dei convocati nelle rispettive Nazionali.

LE PAROLE – «È un dato molto significativo, frutto del lavoro svolto dalle squadre per valorizzare i loro talenti, la serie C Now è il campionato adatto per dare risalto alla bravura di un giovane calciatore. Portare un contributo così ampio alle Nazionali, in particolare a quella azzurra, ci rende molto orgogliosi».

