Gianfranco Zola, ex calciatore del Cagliari, si è espresso così sull’Inter in vista del prossimo campionato, relativamente anche al mercato

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola, ex attaccante del Cagliari, si è espresso così sull’Inter, sia sul mercato che sta facendo, sia sulle prospettive per la prossima stagione.

SU FRATTESI CHE RIFIUTA LA PREMIER –: «Ha detto una cosa molto intelligente. Perché nella vita non conta il fare una cosa ma farla nel momento giusto. E lui l’ha capito».

DA CHI MI ASPETTO DI PIÙ L’ANNO PROSSIMO? –: «Forse, e parlo di Serie A, dall’Inter. Ma molto, e anche qui rientriamo nel mercato, dipenderà dalla cessione o meno di Onana, un elemento di grandissimo peso e qualità. E poi, non so cosa succederà a Brozovic: io stravedo per lui».

SULLE ALTRE SQUADRE –: «Poi sono curioso di rivedere la Lazio: bel calcio quello di Sarri. Fra gli altri allenatori mi sono piaciuti Palladino e Zanetti ma la bellissima sorpresa, bellissima davvero, è stata rappresentata da Thiago Motta col suo Bologna. Veramente bravissimo».

L’articolo Zola: «Dall’Inter mi aspetto molto, Frattesi ha capito una cosa molto importante» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG