Gianfranco Zola ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS in vista del confronto di Champions con il Real Madrid, le sue parole:

«Sono in difficoltà, non saprei che previsione fare. Nessuno discute la qualità del Real Madrid, è il Chelsea a essere un grande punto interrogativo, possono anche farti la super partita quando meno te lo aspetti. Il Real ha Vinicius che fa la differenza, sono d’accordo con Ancelotti: sia con la palla che nello spazio, quando parte non lo fermi. Sta migliorando anche nella rifinitura e diventando sempre più completo. Il Manchester City è favorito, anche il Bayern ha grandi possibilità. Non credo che la presenza delle nostre squadre nei quarti di Champions sia la soluzione ai problemi del nostro calcio. Non riusciamo ancora ad attirare giocatori come fanno l’Inghilterra, la Germania o la Spagna. C’è molto da migliorare, per quanto ci stiamo rallegrando dei risultati. Il Napoli, anche dopo lo 0-4 contro il Milan, ha una grande occasione…».

