Pascal Zuberbühler, ex portiere della Nazionale svizzera, dice la sua in merito al futuro di Yann Sommer, cercato dall’Inter

Intervistato da BlueSport, l’ex portiere della Nazionale svizzera, Pascal Zuberbühler è intervenuto in merito al futuro del suo successore in nazionale, Yann Sommer. Il portiere del Bayern Monaco è uno degli obiettivi principali dell’Inter in caso di cessione di Onana.

LE PAROLE –: «Ha un contratto. Ed è diventato campione di Germania con il Bayern Monaco. Questo è un punto molto importante. Per quanto riguarda la Nazionale, è importante che sia in un club dove gioca. Deve giocare. E’ importante poi che resti concentrato su se stesso: se inizia a guardare cosa fa Manuel Neuer, si distrugge. Ma se c’è qualcuno che riesce a concentrarsi e sa dove vuole andare, allora è Yann Sommer. Se le cose non funzioneranno con il Bayern, c’è un’altra opzione. Ma ho la sensazione che continuerà col Bayern».

L’articolo Zuberbühler: «Sommer? Ha un contratto e penso che resterà al Bayern Monaco» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG