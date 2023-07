Zuliani accoglie Giuntoli: «Visti i problemi che dovrà risolvere…in sella alla zebra». Il saluto del tifoso della Juve

Zuliani, giornalista e tifoso della Juve, dal suo profilo Twitter ha dedicato un simpatico messaggio di saluto a Giuntoli che da oggi è diventato ufficialmente il nuovo direttore sportivo dei bianconeri.

Si dovrebbe dire in bocca al lupo ma visto i problemi che dovrà risolvere direi in sella per guidare la zebra https://t.co/uL9EoTTMCQ — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) July 7, 2023

ZULIANI – «Si dovrebbe dire in bocca al lupo ma visto i problemi che dovrà risolvere direi in sella per guidare la zebra».

The post Zuliani accoglie Giuntoli: «Visti i problemi che dovrà risolvere…in sella alla zebra» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG