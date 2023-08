Zuliani attacca: «Non si parla dei rigori che mancano alla Juve, siete patetici». Il giornalista interviene sugli episodi – FOTO

Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juve, via Twitter è intervenuto duramente riguardo gli episodi da moviola del pareggio col Bologna.

Mi pare di capire che dei due #rigore che mancano alla #juventus non se ne parla perché non ci lamentiamo mentre di quello possibile per il #bologna è già cominciata la caccia al ladro siete prevedibili e patetici video https://t.co/YVRBITVumC pic.twitter.com/8SxD59YUpm — Claudio Zuliani (@ClaudioZuliani) August 27, 2023

ZULIANI ATTACCA – «Mi pare di capire che dei due rigori che mancano alla Juventus non se ne parla perché non ci lamentiamo mentre di quello possibile per il Bologna è già cominciata la caccia al ladro. Siete prevedibili e patetici».

