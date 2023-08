Landucci risponde a Fenucci: «Accettiamo le decisioni dell’arbitro». Le parole sul controverso episodio Iling-Ndoye

Landucci a Dazn ha risposto alle parole di Fenucci del Bologna sul controverso episodio Iling-Ndoye del secondo tempo di Juve Bologna. Queste le dichiarazioni del vice di Allegri.

PAROLE FENUCCI – «Io non commento come Motta, c’è un arbitro che decide. Non parlo nè a favore nè a sfavore, accettiamo le decisioni dell’arbitro e andiamo avanti».

