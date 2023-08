Marco Landucci, vice-allenatore della Juve, ha così parlato in zona mista dopo il pareggio contro il Bologna

(inviato allo Stadium) – Marco Landucci ha così commentati in zona mista il pareggio ottenuto in Juve-Bologna.

COME STA ALLEGRI – «Il mister era stanco e ha mandato me. Ogni tanto può anche farmi apparire».

PASSO INDIETRO SECONDO LUI – «Abbiamo fatto un grande secondo tempo, peccato perchè avevamo raggiunto subito il pareggio e invece poi ci è stato annullato».

COME SPIEGA IL PAREGGIO – «Il Bologna è un’ottima squadra e ha fatto un’ottima gara, sapevamo che avremmo incontrato delle difficoltà. Nel primo tempo secondo me dovevamo far girare più velocemente la palla, andare sugli esterni e invece loro ci hanno bloccato centralmente. Nel secondo tempo è stata una partita diversa».

VLAHOVIC DIVERSO – «Dusan sta meglio fisicamente e questo è importante. Lo scorso anno non è stato mai bene e anche quest’anno all’inizio ha avuto un po’ di fastidio. Questa settimana ha fatto allenamenti ad alta intensità, si vedeva che stava bene. Mi è piaciuto anche nella costruzione, si è fatto vedere molto bene».

PAROLE DI FENUCCI – «Non le commento, non non commentiamo da sempre. E’ la linea della società».

RIENTRO DI POGBA – «Paul lavora da tempo con noi, lo stiamo gestendo e sta crescendo di condizione. Ha voglia di dare una mano e lo farà sicuramente».

The post Landucci in zona mista: «Allegri è stato poco bene. Vlahovic ottima gara» – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG