Mattia Perin ha così parlato a Dazn dopo Juve-Bologna.

RITAGLIARSI SPAZIO – «Cercherò di allenarmi come sempre fatto e preparare le gare come sempre fatto. E’ un’altra sfida personale che mi sono posto, ci saranno meno partite ma devo farmi trovare pronto».

PAREGGIO – «Primo tempo sotto le aspettative ma serve equilibrio. Non eravamo fenomeni dopo Udine e non siamo da buttare oggi, stiamo provando a costruire qualcosa di bello. Secondo tempo dominante, ripartiamo sapendo che ci sono cose su cui lavorare. Non possiamo pensare che le cose cambino radicalmente in poco, serve pazienza per i cambiamenti».

EPISODIO ILING – «Non ho percepito cosa sia successo, avevo appena fatto una parata. L’arbitro ha deciso così e rispettiamoli sia quando pensiamo abbiano sbagliato sia il contrario. A me sembra uno spalla a spalla, dal campo ho sentito l’arbitro dire così. Non guardiamo il passato ma il presente».

CALCIO DIVERSO – «Dobbiamo ripartire dalla ripresa. Abbiamo segnato solo un gol e non abbiamo vinto ma da dietro è stato splendido vedere quell’atteggiamento aggressivo, dobbiamo credere di poter fare questo. Lo abbiamo dimostrato nel primo tempo di Udine, oggi siamo stati a fasi alterne. Per i cambiamenti serve tempo. Lavoriamo tanto, ma siamo consapevoli che nei percorsi il tempo è padrone e va rispettato. Con le qualità morali dentro lo spogliatoio presto riusciremo ad imporci».

