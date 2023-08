Mattia Perin, portiere della Juventus, ha così parlato in zona mista dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna

(inviato allo Stadium) – Mattia Perin ha così commentati in zona mista il pareggio ottenuto in Juve-Bologna.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Nel primo tempo mancavano le distanze giuste come nel secondo tempo. E’ un margine di miglioramento. Nel secondo tempo ho visto dominare i miei compagni. Quando giochi così alto puoi rischiare qualche contropiede ma ne siamo consapevoli. Ci è mancata solo la vittoria, vediamo da domani cosa correggere andando avanti con fiducia».

PASSO INDIETRO – «A Udine primo tempo meraviglioso e ripresa a fasi alterne. Si può andare sotto contro una squadra ottima con il Bologna. Nel primo tempo si doveva fare molto meglio, nella ripresa abbiamo dominato e ci è mancato solo il secondo gol. Schiacciare così il Bologna non è semplice. Io vedo passi in avanti, stiamo cercando di cambiare modo di giocare e ci vuole tempo. Se vogliamo una Juve più propositiva serve tempo, gli automatismi non vengono per magia. Visto come è andato il secondo tempo vedo un passo in avanti».

GRUPPO JUVE – «C’è entusiasmo e voglia di rivalsa nei risultati. Lo scorso anno siamo arrivati terzi, con i due punti della Salernitana secondi. L’obiettivo è cercare di competere con le prime quattro, poi a marzo/aprile vedremo dove saremo per capire su cosa lottare. Guardiamo partita dopo partita, i miei compagni sono molto propositivi».

ALTERNANZA CON SZCZESNY – «Cercherò di farmi trovare pronto quando ce ne sarà bisogno. Ci sono meno partite ma è una nuova sfida per me. Lo scorso anno si giocava con costanza, ora sarà meno facile farsi trovare pronti».

